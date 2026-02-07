Las compras online crecieron 60 por ciento en 2025 

El comercio electrónico registró un fuerte crecimiento en el último año. Con una suba del 60% en la facturación total, alcanzó los $35.326.983 millones.

Según el informe anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el crecimiento nominal del sector superó a la inflación interanual del 31,5%.

El relevamiento se realizó junto a la consultora Kantar e incluyó a cerca de 200 empresas de distintas industrias que venden bienes y servicios a través de plataformas digitales.

Además de la facturación, el e-commerce mostró avances en otros indicadores clave.

Durante 2025 se comercializaron 645 millones de unidades, un 28% más que en 2024.

El ticket promedio alcanzó los $143.128, con un incremento interanual del 55%. Además, la cantidad de órdenes de compra también creció.

En cuanto a los rubros con mayor facturación, Pasajes y turismo lideró el ranking, seguido por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y electrónica y tecnología.

En términos de volumen de productos vendidos, Alimentos y bebidas encabezó las ventas, seguido por Herramientas y construcción y Hogar, muebles y jardín.

Desde la CACE destacaron la relevancia alcanzada por el canal digital.

“El crecimiento del 60% da cuenta del rol central que hoy ocupa el comercio electrónico dentro del ecosistema comercial argentino”, afirmó el presidente de la entidad, Andrés Zaied.

En este mismo sentido, señaló cambios en el comportamiento del consumidor, cada vez más informado y selectivo, lo que impulsa a las empresas a mejorar sus estándares de servicio y propuesta de valor.