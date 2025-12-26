Las compras de Navidad crecieron y el ticket promedio superó los $36.000

Las ventas minoristas por Navidad mostraron un resultado positivo y crecieron un 1,3% interanual en comparación con el mismo período de 2024.

Además, el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó que el ticket promedio alcanzó los $36.266.

Según la entidad, el consumo estuvo impulsado por una mayor previsibilidad de precios, la búsqueda de ofertas y el uso de herramientas de financiación extendida.

A esto se sumó, en algunas provincias, el impacto de bonos que ayudaron a sostener el poder de compra.

Entre los rubros con mejor desempeño se destacó perfumería, que registró un fuerte crecimiento interanual del 27,8%, impulsado por una recuperación en la demanda de fragancias.

También mostraron resultados positivos indumentaria y accesorios, con una suba del 1,3% y un ticket promedio de $46.605.

El sector de calzado y marroquinería, que creció un 3,3% interanual, tuvo un gasto promedio por compra de $60.041.

Desde CAME señalaron que el balance general de la fecha fue favorable, con un nivel de actividad que permitió sostener el movimiento comercial en la mayoría de los centros de compra.

El desempeño positivo de varios rubros clave y el aumento del ticket promedio dejaron un saldo alentador para el sector minorista en una de las fechas más importantes del calendario comercial.