El abogado Mauricio D'Alessandro dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y analizó las repercusiones legales y patrimoniales tras filtrarse los detalles de la publicitada boda simbólica entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul. Durante la entrevista, ironizó sobre la proliferación de festejos sin validez civil en el ambiente artístico al calificar la celebración como "un invento nuevo de esta jactancia de Palermo Hollywood".

Respecto al régimen patrimonial de las parejas no casadas formalmente, el letrado fue tajante al señalar que la convivencia sin libreta no otorga derechos hereditarios automáticos.

"Si no hay casamiento, el otro no hereda absolutamente nada porque la unión convivencial brinda una solución menor", precisó D'Alessandro sobre la confusión habitual en estos casos.

En ese sentido, el especialista explicó que en la Argentina rige la figura del heredero forzoso, la cual exige reservar el 70% de los bienes para los hijos o el cónyuge.

"A diferencia de los Estados Unidos donde hay libertad para testar a favor de quien quieras, acá solo se puede disponer libremente del 30%", detalló el abogado.

Asimismo, el entrevistado aclaró que los futuros cónyuges tienen la posibilidad de firmar acuerdos de separación de bienes antes de pasar por el registro civil para resguardar sus activos previos.

Sobre la unión convivencial, D'Alessandro indicó que solo garantiza un derecho temporario de uso de la vivienda o compensaciones económicas acotadas en situaciones puntuales.

El letrado repasó divertidas anécdotas de festejos y recomendó contar siempre con asesoramiento profesional para la estructuración del patrimonio.