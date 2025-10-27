Las claves del resultado que fortaleció a La Libertad Avanza en el Congreso

El resultado de las elecciones legislativas de este domingo marcó un punto de inflexión en el escenario político argentino. Con una performance superior a la esperada en la mayoría de los distritos, el gobierno de Javier Milei logró un respaldo contundente en las urnas que fortalece su posición institucional y política de cara a la segunda mitad de su gestión.

El analista político y director de DC Consultores, Aníbal Urios, dialogó con Ramos generales y analizó los resultados de las elecciones. "La gente tiene más miedo al pasado que a la incertidumbre del futuro, así estaba parado el elector", subrayó.

En ese marco, sostuvo que "desde hace tiempo hay una dinámica rara en el electorado" tras señalar que "cada elección es única".

El desempeño en la provincia de Buenos Aires fue un factor decisivo, no solo por su peso electoral sino también por el impacto simbólico de imponerse en el principal bastión del peronismo.

El avance de La Libertad Avanza en el Congreso le permitirá al Ejecutivo contar con una mayor capacidad de negociación para avanzar con las reformas estructurales propuestas, al tiempo que reconfigura el equilibrio político en la oposición.