Las claves de la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

El licenciado en Ciencia Política y máster en Relaciones Internacionales Juan Battaleme dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos. El especialista advirtió que "en vez de tener una mala noticia, Donald Trump tiene una muy mala noticia", señalando que la pérdida del control legislativo condicionará de forma directa la agenda ejecutiva de la Casa Blanca.

Al evaluar las causas del vuelco electoral en ambas cámaras del Congreso, el politólogo explicó que el descontento social por la inflación, el precio de los combustibles y el accionar de las agencias migratorias generó un ajuste de cuentas en las urnas.

En relación con el mapa electoral, el analista detalló que la oposición conquistó siete bancadas en el Senado y 25 escaños en la Cámara de Representantes, además de recuperar gobernaciones en estados tradicionalmente republicanos como Arizona y Nuevo México.

Sobre las tensiones internas en el arco oficialista, el especialista remarcó que dirigentes como Steve Bannon advierten que la derrota podría desencadenar "una especie de guerra civil" entre el sector tradicional y el movimiento radicalizado.

Asimismo, el docente universitario sostuvo que las operaciones militares contra Irán influyeron negativamente en la ciudadanía al generar costos estratégicos y económicos que la propia sociedad terminó absorbiendo.

En cuanto a la conducta de los votantes, Battaleme remarcó que el electorado de origen latino giró hacia posiciones críticas ante el endurecimiento de las medidas de control y deportación dentro del territorio nacional.