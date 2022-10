Las ciudades se comprometen a crear 50 millones de empleos verdes

Las ciudades reclamaron su protagonismo en la lucha contra el cambio climático en la Cumbre Global de Alcaldes de C40 en Buenos Aires, que concluyó este viernes, informó la prensa nacional e internacional.

En este marco, los representantes de más de 200 ciudades de argentina, y del mundo, advirtieron la necesidad de acelerar las acciones para reducir el calentamiento global. Además, se comprometieron a crear 50 millones de puestos de trabajo verdes antes de finalizar la década.

Los participantes de la cumbre, el evento mundial más importante sobre ciudades y cambio climático, buscan contribuir así al cumplimiento de las metas del Acuerdo de París contra el calentamiento global.

Sin embargo, los alcaldes advirtieron de que esas metas "no podrán cumplirse sin el compromiso de los Gobiernos nacionales y las grandes empresas".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vicepresidenta de la Cumbre, fue sumamente crótica, Dijo que unos pocos "se están enriqueciendo de forma obscena, pornográfica, a costa de arrasar el planeta y de generar cada día más desigualdad". Además, destacó que cinco países "son responsables del 60% de las emisiones mundiales; sólo 20 empresas emiten el 35%”.

En tanto, una contracumbre se realizó en forma simultánea donde activistas sociales y ambientales realizaron diversas acciones de denuncia.

En este marco, denunciaron que la Cumbre "no se habla ni del verde vegetal vivo ni del suelo absorbente mientras se cementan las plazas, se las llena de plástico y los pocos árboles que quedan están destrozados”.

Entre otros intendentes argentinos, participan Pablo Javkin (Rosario), Martín

Llaryora (Córdoba), Emilio Jatón (Santa Fe), Ulpiano Suárez (Mendoza),

Eduardo Tassano (Corrientes), Gustavo Martinez (Resistencia) y Bettina

Romero (Salta).

A nivel internacional se destacan se destacan Sadiq Khan, de Londres, Anne Hidalgo, de París, Ana Colau, de Barcelona; Femke Halsema, de Ámsterdam; Claudia López Hernández, de Bogotá; Claudio Orrego, de Región Metropolitana de Santiago de Chile; Ricardo Nunes, de San Pablo; Eric Garcetti, de Los Ángeles; Eric Adams, de Nueva York, y Oh Se-hoon, de Seúl.