“Las bibliotecas populares llevan la lectura a todos los rincones del país”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta ocasión, Cultura Nacional contó con la participación del presidente de la CONABIP - Comisión Nacional de Bibliotecas Populares-, Raúl Escandar, y de la cantautora Lorena Astudillo.

Además, conversó con Alejandro Lerner, quien será reconocido por la Secretaría de Cultura de la Nación como “Personalidad Emérita de la Cultura Nacional”.

Como cada semana, está presente la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Periodista, editor, docente y referente en bibliotecología, Raúl Escandar expresó sentirse “feliz por hacer un montón de cosas, bien federal, para todas las bibliotecas populares del país” desde su rol al frente del CONABIP.

“La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares es una entidad que fundó Domingo Faustino Sarmiento en 1870, es decir, que cumplió 155 años: tiene historia y trayectoria”.

La entidad cuenta con “más de 1200 bibliotecas registradas” distribuidas “en todos lados: pueblos, ciudades, barrios, comarcas, parajes”.

“La biblioteca popular es el centro cultural de la localidad. Se hacen muchísimas cosas, da placer y asombro ver cómo se las ingenian para hacer actividades y llevar la lectura a todos los rincones del país”.

Por otro lado, Escandar dio cuenta del Programa Libro% al que definió como “la especialidad de la casa” y lleva dos décadas vigente; así como el plan “Tesoro”, su gran sueño.

También, anticipó novedades para el 2026 y hasta compartió “la gran sorpresa” que se prevé para el año próximo.

“Lo que nosotros queremos es fomentar más la participación de la red de bibliotecas con la investigación, con el estudio, con el resto del país”.

En otro tramo del programa, Cultura Nacional conversó con el cantante, compositor y productor musical argentino, Alejandro Lerner, que será distinguido el sábado 22 de noviembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, con entrada gratuita.

“Es muy emocionante para mí y para mi familia, estamos muy sensibles con esta premiación en mi propio país, en un momento donde uno sigue vigente, haciendo cosas nuevas y con teatros llenos y en carrera”. “Es un cambio cultural donde a los artistas se los premia en vida, se los celebra. Estoy muy agradecido, es un valor inmenso sentirse querido como persona y artista en tu propio país, eso no tiene precio”.

En el cierre del programa, Cultural Nacional recibió la visita de la cantautora Lorena Astudillo, quien formará parte el domingo 23 de noviembre, a las 19 horas, de “Esenciales: Mercedes Sosa. Cantora de los pueblos”, ciclo de conciertos del Palacio Libertad.

“Es un fiestón poder honrar a Mercedes, recrearla de algún modo”, remarcó.