Las autoridades de mesa pueden acceder a dosis de la vacunación

La doctora Narubi Godoy, Prosecretaria Electoral Nacional, distrito Entre Ríos, dijo en nuestra emisora que en virtud de la situación de pandemia que se vive se articuló con la Secretaría de Salud de la provincia la posibilidad de agilizar el procedimiento de vacunación de quienes hayan sido designados autoridades de mesa.

Precisó que quienes no hayan recibido la primera dosis, tendrán que ingresar al sitio web de la provincia, completar los datos para posteriormente ser convocados. Por su parte los que deseen recibir la segunda dosis , primero tendrán que corroborar si se cumplió el intervalo estipulado entre cada aplicación y si es así ponerse en contacto con el vacunatorio correspondiente a su localidad, indicar que es autoridad de mesa y así recibir la segunda dosis.

Por último la Dra. Godoy recalcó que para ser autoridad de mesa no es obligación tener el esquema completo de vacunación y que si alguien fue designado y no desea vacunarse, bajo su responsabilidad actuará el 12 de septiembre en las PASO.

