Las aplicaciones de citas y la IA: ¿cómo funcionan las herramientas de compatibilidades de parejas?

Elisandro Santos, especialista en IA y apasaionado de las Tecnologías Emergentes y el Marketing. conversó con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional sobre las aplicaciones de citas y cómo hoy la inteligencia artificial se adapta a los gustos personales e intereses de cada persona.

"Hoy hay un cambio total de paradigma, y hay muchos filtros en las aplicaciones para que lo que se muestra en esas aplicaciones este alineado con lo que verdaderamente nos gusta", explicó. "Así hay más probabilidad de acierto, porque las aplicaciones de citas pierden muchos usuarios. Esto hace que la gente encuentre lo que va a buscar", dijo.

Santos mencionó que la oferta que puede seleccionar la IA en cuanto a las opciones de compatibilidades de parejas "hay mucho que uno se puede perder". "Te validan y te confirman lo que vos decís que te gusta", agregó.