Las agroexportaciones crecieron 24% generando, en 2025, ingresos por us$ 30 mil millones

Las agroexportaciones argentinas generaron ingresos por U$S 759,7 millones en noviembre y alcanzaron los u$s 30.300 millones en lo que va de este año, lo que marca un crecimiento interanual del 24%.

El registro de noviembre marca una caída del 32% frente a octubre, aunque este descenso, según explicaron desde la Cámara de Industrias Aceiteras de a República Argentina, era previsible debido al gran crecimiento de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior tras la suspensión temporal de retenciones.

El alivio tributario de septiembre generó un fenómeno pocas veces visto y que se plasmó en que en apenas tres días de ese mes se anotaran exportaciones por US$7107,8 millones, el segundo registro más alto de la historia detrás del "dólar soja" de 2022.

Ese adelantamiento explica el bache actual, que se profundizó durante octubre y desembocó en un noviembre atípicamente bajo.

A pesar de la caída en el registro de noviembre, el panorama general de las agroexportaciones, según las empresas del sector, sigue siendo positivo.

Así, desde la Cámara que las nuclea estimaron que si en diciembre se mantiene un ritmo similar de liquidaciones, el sector podría terminar 2025 generando ingresos por algo más de u$s 32.000 millones, un nivel que no se veía desde 2021, cuando la liquidación anual trepó a más de US$32.800 millones.

En tanto, el campo aprovecha las ventanas sin lluvias para avanzar con la cosecha de trigo y la siembra de soja, todavía demorada.

La producción triguera apunta a un récord de 25,5 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, algo que ya se refleja en los puertos con un aumento del 24% en el ingreso de camiones.