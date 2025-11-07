Barry Bennett: "La relación entre nuestros países nunca fue más fuerte"

Tras una reunión con Santiago Caputo, el asesor de Donlad Trump Barry Bennett habló en exclusiva con Liliana Arias, periodista de Radio Nacional acreditada en Casa de Gobierno.

Tras ratificar que la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos nuca estuvo tan fuerte como ahora, el asesor norteamericano habló de su misión en Buenos Aires para acercar posiciones en un acuerdo comercial con su país.

“Argentina fue bendecida por una cantidad enorme de recursos naturales que los gobiernos de los últimos 40 años no han sabido aprovechar en beneficio de su población” “Creemos que es necesaria una fuerte inversión para sacar ese gas, ese cobre ese litio y ese uranio de la tierra y colocarlos en el mercado internacional”.

En este marco Barry Bennett confirmó que si bien el acuerdo ya está definido solo falta plasmarlo en papel.