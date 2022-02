L'Argentine se profile comme producteur régional de vaccins

Selon le journal Página/12, "la pandémie a servi au pays à consolider ses capacités scientifiques et technologiques, et lui a permis de se positionner comme un phare en Amérique latine dans la production de Spoutnik V et d'AstraZeneca".

Début février, Anmat (l'agence argentine de contrôle des médicaments et des aliments) a validé le vaccin Sputnik V en Argentine. Le laboratoire Richmond sera l'entreprise nationale qui le commercialisera localement et en Amérique latine.

À ce jour, Richmond a produit 1 634 875 doses du composant I et 4 661 250 doses du composant II à partir du principe actif reçu du Centre Gamaleya dans leur future usine de biotechnologie à Pilar (province de Buenos Aires), d'une capacité de production de 500 millions de vaccins covidés.

D'autre part, il a été indiqué que la substance active du vaccin d'AstraZeneca est fabriquée par le laboratoire mAbxience (Grupo Insud), appartenant à l'homme d'affaires Hugo Sigman. Le processus de conditionnement et de distribution est ensuite terminé au Mexique, par l'intermédiaire de la société Liomont, avec le soutien financier du magnat Carlos Slim.

Selon le projet initial, les deux pays proposent de fabriquer 150 millions de doses, qui seraient distribuées dans toute la région, à l'exception du Brésil.

Entre-temps, une quatrième dose de vaccin Covid sera disponible en mars en Argentine, où plus de 78 % de la population générale a déjà eu accès à ce calendrier primaire en recevant deux doses de vaccin. En outre, 33 % ont reçu une troisième dose en guise de rappel.

En novembre dernier, le ministère national de la santé a précisé qu'une dose supplémentaire serait administrée dans le cadre du programme primaire en cas de réponse immunitaire initiale "probablement insuffisante".