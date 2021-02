L’Argentine, destination de huit essais cliniques de vaccins covid-19

Selon CNN en espagnol, en Amérique latine, seuls six pays mènent des essais cliniques ou prévoient d’en mener, selon des informations datant de décembre 2020.

L’Argent ine en fait partie et a déjà autorisé huit essais cliniques de vaccins contre le nouveau coronavirus, en plus de 22 études cliniques sur des médicaments.

Le rapport cite l’infectiologue Omar Sued, président de la Société argentine des maladies infectieuses et directeur de la recherche à la Fondation Huésped, qui a déclaré que le pays possède « plusieurs avantages : une expérience dans l’investigation, une agence de régulation sérieuse comme l’ANMAT, qui a la qualification d’Autorité de référence, donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé ».

Actuellement, six études en phase trois sont en cours de développement dans le pays. C’est à ce stade que les experts veulent confirmer l’efficacité et la sécurité du vaccin à grande échelle. Le premier à être approuvé est celui de Pfizer et BioNtech, en juillet 2020, qui est le plus complet, puisqu’il a passé favorablement les trois premières phases.

Elle a été suivie, en août et septembre respectivement, par l’approbation des essais de phase 3 pour Elea Phoenix, avec le vaccin chinois de Sinopharm, et Johnson & Johnson, avec le vaccin chinois de Janssen.

Jusqu’à présent, en 2021, deux essais ont déjà été autorisés : celui de Merck, Sharp & Dohme, qui vient d’être annulé par le laboratoire au niveau mondial après que les premiers résultats n’aient pas été encourageants, et celui de CureVac, avec Bayer.

En octobre 2020, il a également été autorisé à aller de l’avant avec un essai de phase 2 pour un vaccin expérimental espagnol, le Ruti.