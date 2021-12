L'Argentine à la tête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

L'Argentine a été élue lundi pour la première fois de son histoire à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour 2022, lors d'une session où sa nomination a été faite par acclamation.

Cela a eu lieu lors de la session d'organisation qui s'est tenue à Genève, en Suisse, pour le 16e cycle du Conseil, qui est composé de 47 nations et constitue l'organe directeur mondial dans le domaine des droits de l'homme.

Le ministre argentin des Affaires étrangères, Santiago Cafiero, a souligné - par le biais de son compte Twitter - que le rôle que jouera la représentation nationale est "une reconnaissance" de "l'engagement en faveur des droits de l'homme en tant que partie intégrante de l'identité nationale depuis le rétablissement de la démocratie" en 1983.

La présidence sera assurée par Federico Villegas Beltrán, avocat et diplomate de carrière, qui a rejoint le service extérieur avec les honneurs en 1993, et qui est en poste en Suisse depuis mars 2020.

Villegas Delgado, lors de son discours de remerciement, a eu une reconnaissance particulière pour les grands-mères et les mères de la Place de Mai, qui représentent un miroir du progrès argentin dans ce domaine.

À cet égard, il a rappelé que les représentants de ces organisations se sont rendus à Genève à la fin des années 1970 pour dénoncer l'enlèvement de leurs enfants et petits-enfants et que, 30 ans plus tard, ils faisaient partie des délégations qui ont travaillé à l'ONU sur la Convention internationale contre les disparitions forcées de personnes.