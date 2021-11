L'Argentina produrrà idrogeno verde

L 'Argentina riceverà "il più grande investimento del secolo" tramite l'impresa australiana Fortescue per produrre idrogeno verde. L'annuncio a Glasgow, dove si svolge il vertice COP26 sul cambiamento climatico, al quale partecipa il presidente della Repubblica Alberto Fernández.

L'annuncio è stato fatto dal ministro degli Esteri Santiago Cafiero, accompagnato dal ministro Matías Kulfas e dall'ex giocatore di rugby argentino Agustín Pichot, oggigiorno presidente per l'America Latina dell'impresa australiana Fortescue, comandata dal miliardario Andrew Forrest, dopo la firma dell'accordo alla presenza del presidente Alberto Fernández. L'investimento sarà di 8,4 miliardi di dollari per l'installazione dell'impianto nella provincia di Río Negro, nella Patagonia argentina. Nella prima fase, impiegherà più di 4.400 persone; nella seconda fase, 11.000 persone, più l'occupazione indiretta, che si prevede di raggiungere 44.000 persone.L'idrogeno verde è una delle energie del futuro ed è fondamentale per decarbonizzare la struttura produttiva, con un impatto molto positivo sulla lotta al cambiamento climatico.

Nel novembre 2020, il presidente argentino aveva già tenuto una riunione in videoconferenza con i rappresentanti della società Fortescue Metals Group, che avevano espresso il loro interesse a investire in Argentina nella generazione di energie rinnovabili e la produzione di minerali nel quadro di ciò che chiamano industria verde.