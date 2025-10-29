Lanzan una moneda conmemorativa del Mundial 2026

El Banco Central emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, a 40 años de aquel hito deportivo.

Esta emisión se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El BCRA ya participó en este programa con la acuñación de monedas en las Copas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en la que la Argentina se coronó campeona del mundo.

A estas emisiones se suma ahora la nueva moneda conmemorativa de la Copa Mundial 2026, que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Principales características de la moneda.

En la parte central de su anverso presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda República Argentina y, en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol.

También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10 y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025.

En el arco superior se lee “Banco Central de la República Argentina” y, en el inferior, “Copa Mundial de la FIFA 2026”.

La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm; y se emitieron 2.500 unidades para el mercado nacional.

Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.

El diseño fue realizado por el BCRA y fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de Moneda de España.