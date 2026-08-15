Lanzan una competencia para que las escuelas aprendan educación financiera

La iniciativa invita a escuelas secundarias a participar de una competencia que premiará el compromiso de sus comunidades educativas con equipamiento tecnológico y fortalecerá el acceso a contenidos de educación financiera.

#DesafíoEscuelas es una iniciativa de Banco Galicia y Eidos Globa que busca fortalecer la educación financiera a través de una propuesta colaborativa que involucra a estudiantes, docentes, equipos directivos, personal no docente y familias.

Así, las escuelas representan un ámbito estratégico para acercar estos conocimientos a estudiantes y familias.

Durante el segundo cuatrimestre del año, las instituciones participantes podrán sumarse al programa Finanzas a Mano, la plataforma gratuita de educación financiera impulsada por Galicia y Eidos Global, con certificación oficial de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y competir por premios para sus comunidades educativas.

El desempeño se medirá a partir de un sistema de puntaje que contempla tanto el alcance obtenido en relación con el tamaño de cada institución como el porcentaje de participantes que completen la capacitación, promoviendo una competencia equitativa entre escuelas de distintas dimensiones.

“Creemos que la educación financiera es una herramienta fundamental para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida con mayor autonomía y tomar decisiones informadas en su día a día”, señaló Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia.

Desde su lanzamiento, el programa ya superó los 20.000 inscriptos y 6.000 egresados consolidándose como una herramienta para acercar conocimientos financieros a personas de todo el país.

Como incentivo, las dos instituciones educativas que obtengan los mejores resultados recibirán diez notebooks para equipar el aula de tecnología, con el objetivo de fortalecer sus recursos tecnológicos y ampliar las oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes.

Las escuelas interesadas podrán inscribirse escribiendo a info@finanzasamano.org o anotándose en el sitio https://www.desafioescuelasfinanzasamano.org/

La entrega de premios se realizará durante diciembre de 2026 en un acto institucional junto a representantes de Galicia y Eidos Global.