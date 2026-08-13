Lanzan un concurso nacional para elegir la canción oficial de la visita del papa León XIV

Lo llevará a cabo la Conferencia Episcopal Argentina de cara a la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina, prevista para el mes noviembre próximo. Nora Briozzo, en “100% Nora” dialogó con el Director de la Oficina de Comunicación de prensa del Episcopado sobre la inscripción, las fechas clave, los requisitos para participar y todos los detalles del concurso.

El Padre Máximo Jurcinovic precisó que el período de inscripción comenzó el 10 de agosto y finalizará el jueves 10 de septiembre.

“La idea surge de poner en expresión de alegría aquello que tenemos en el corazón” dada la confirmación de la visita de León XIV al país.

“Siempre hay una canción que nos identifica, que repetimos, que se convierte en algo que nos une a todos”, argumentó y, en este caso, que “nos ayude a recibir al Papa”.

“Ya nos han llegado más de 40 formularios en tres días, no hay restricción sobre el ritmo”, aclaró.