Lanzan por primera vez en la Argentina la convocatoria a las Becas Leonardo

Destinadas a investigadores y creadores que necesitan impulso económico, son hasta cinco becas de US$ 50.000 cada una para impulsar proyectos científicos, tecnológicos, ambientales y culturales.

Tras más de una década en Europa, donde ha brindado apoyo a más de 700 investigadores y creadores, esta iniciativa de la Fundación BBVA llega este año a la Argentina, Colombia, México y Perú para fomentar la innovación y la creación de conocimiento.

Este programa que busca impulsar el talento de investigadores y creadores culturales en una etapa intermedia de sus carreras promueve proyectos innovadores con potencial de impacto en el conocimiento, la tecnología, el ambiente y la cultura.

La iniciativa lleva el nombre de Leonardo da Vinci como símbolo de la exploración, la apertura a nuevos campos y el diálogo entre ciencia, tecnología, humanidades y artes.

En esta primera edición local se otorgarán hasta cinco becas para proyectos desarrollados en la Argentina en Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad; y Creación Literaria y Artes Escénicas.

“Apostar por el talento argentino es también apostar por nuevas ideas, soluciones y expresiones capaces de proyectarse hacia el futuro”, señaló Camila Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina.

Las Becas Leonardo están dirigidas a personas de entre 30 y 45 años, argentinas o extranjeras con residencia fiscal en el país, que presenten proyectos personales, innovadores y vinculados con las áreas definidas para la convocatoria.

El programa ofrece una dotación económica flexible, cuyo destino debe estar directamente asociado al desarrollo del proyecto, que deberán tener un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

La iniciativa permite financiar necesidades vinculadas con su implementación, como equipamiento, materiales, colaboraciones, experimentos, desarrollo de prototipos, movilidad, edición, publicación u otros gastos justificados dentro del plan de trabajo.

La selección estará a cargo de comisiones evaluadoras integradas por expertos en cada una de las áreas de la convocatoria.

Las solicitudes serán evaluadas a partir del perfil curricular y las realizaciones previas del postulante; y la originalidad y el carácter innovador de la propuesta presentada.

Las postulaciones podrán realizarse exclusivamente a través del formulario digital disponible en programaleonardo.com hasta el 21 de septiembre.