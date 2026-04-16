Lanzan los premios israelíes a la innovación de proyectos argentinos

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, detalló que se abrieron los XI Israel Innovation Awards junto a la Embajada de Israel y a la Cámara de Comercio Argentino Israelí.

El objetivo de la iniciativa es identificar los proyectos argentinos más innovadores para impulsar su vinculación con las empresas israelíes que trabajan en temáticas vinculadas y así potenciar los procesos de desarrollo tecnológico de ambos países.

El lanzamiento se formalizó mediante una ceremonia en el Centro Cultural de la Ciencia.

Genua explicó que esta nueva edición es una oportunidad para ampliar los lazos de cooperación y profundizar la complementariedad entre nuestras naciones, hoy más hermanadas que nunca.

"En un contexto donde el Presidente Javier Milei viajará a Israel para fortalecer vínculos, esta edición cobra una relevancia histórica para que nuestros científicos y emprendedores escalen sus proyectos a nivel global", sostuvo el funcionario.

"Esperamos que este año los innovadores argentinos nos vuelvan a sorprender con sus capacidades", alentó, e invitó a los ciudadanos a "participar y aprovechar esta oportunidad única".

Israel Innovation Awards cuenta además con apoyo de distintas empresas argentinas e israelíes.

Busca identificar los proyectos argentinos más innovadores para impulsar su vinculación con las empresas israelíes que trabajan en temáticas vinculadas y así potenciar los procesos de desarrollo tecnológico de ambos países.

En este llamado los proyectos deberán abordar las siguientes temáticas:

- Manejo sustentable del agua

- Inteligencia artificial

- Biotecnología

- Tecnología aeroespacial y satelital

- Tecnología aplicada a la agro industria

- Salud y equipamiento médico.

El objetivo es la promoción de las relaciones y del intercambio bilateral entre Argentina e Israel, a través de la vinculación entre entidades públicas y privadas de ambas naciones, teniendo la innovación como meta.