Lanzan campaña para defender al juguete como motor del desarrollo infantil

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) lanzó #QueremosJuguetes, una campaña nacional de concientización para posicionar al juguete como herramienta esencial del desarrollo infantil.

El lanzamiento coincide con el Día del Nieto y el Ahijado, que se celebra el próximo domingo 10 de mayo, y en vísperas de la Feria del Juguete, que se realizará del 20 al 22 de mayo en La Rural.

"Vivimos un momento bisagra para la niñez argentina; las pantallas llegaron para quedarse, y no somos ingenuos: forman parte del mundo que les espera a nuestros chicos”, afirmó el Dr. Matías Furió, presidente de la CAIJ.

“Pero hay algo que ningún algoritmo puede reemplazar: la experiencia de tomar un juguete con las manos, imaginarlo distinto, compartirlo, quererlo. Por eso lanzamos esta campaña: para que el juego vuelva al centro de la niñez, donde siempre estuvo", completó.

La campaña sintetiza el valor del juego físico y cuenta con el aval de pediatras del Comité Nacional de Prevención de Lesiones y Silvina Pedrouzo, presidenta de la Subcomisión de TICs de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Estos especialistas en crianza digital y la organización de padres y madres impulsan el retraso del primer smartphone hasta los 14 años por su convicción de que jugar con juguetes no es solo un entretenimiento: es desarrollo cognitivo, emocional, social y físico.

La CAIJ eligió la comunicación y la concientización como herramientas de acción. "#QueremosJuguetes no es solo una campaña de marketing. Es una declaración de principios sobre el tipo de niñez que queremos para los chicos argentinos", señaló Furió.

La campaña incluye contenido digital con influencers especializados en crianza y familia, cápsulas audiovisuales con especialistas, un podcast dedicado al juguete y su rol en el desarrollo infantil, y materiales concretos para que las jugueterías puedan sumarse y amplificar el mensaje en sus comunidades.