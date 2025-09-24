Lanús en semifinales de la Sudamericana: "El futuro es promisorio"

El Grana, campeón de la Copa en 2013, empató por 1-1 con el Fluminense en el Maracaná con gol de Dylan Aquino, triunfó 2-1 en el global, lo que le permitió acceder a la próxima instancia.

Pasión Nacional conversó con el presidente de Lanús, Nicolás Russo quien hizo un balance de la clasificación así como del desempeño del equipo en el partido disputado en Brasil.

“Enfrentar a este tipo de rivales es muy complejo, tienen poderío deportivo y económico muy grande”. “Ayer se ganó un partido frente a un rival de fuste, el equipo está metido, tenemos un plantel de gente comprometida y muchos jóvenes que entendieron el mensaje”.

Lamentó los incidentes que se generaron en el marco del partido que derivó en la intervención de la policía brasileña “que tiene un accionar distinto a lo que ocurre en Argentina” y, en ese sentido, aclaró que “el tema de la seguridad concierne a cada país”.

Por otro lado, consultado por el presente del club, Russo destacó que “tiene una propuesta de trabajo bien clara”, valoró al DT Mauricio Pellegrino y concluyó “hay un equipo de gente que estamos trabajando para que al club le vaya bien” y auguró un "futuro promisorio".