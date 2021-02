L’AMERICA É NOTIZIA

Brasile: al via il percorso per costruire la maggior fabbrica di vaccini del Latinoamerica

Il governo brasiliano ha lanciato una gara d’appalto per la costruzione, a Rio de Janeiro, della maggior fabbrica di vaccini e farmaci del Latinoamerica . Si tratta di un complesso in cui saranno investiti 3,4 miliardi di re ais (circa 630 milioni di dollari). La costruzione è prevista per il secondo semestre di quest’anno.

Il Ministro della Salute, Eduardo Pazuello, ha rilevato che il Brasile, il paese più colpito dalla pandemia nella regione, costruirà il maggior complesso industriale del Latinoamerica per la produzione di materiale per combattere il coronavirus ed altri virus. Il complesso avrà la capacità di produrre 120 milioni di dosi di vaccini e biofarmaci all’anno ed occuperà un’area di 580.000 metri quadri . Quadruplicherà l’attuale produzione di Fiocruz, il laboratorio pubblico che ha ottenuto la licenza per una produzione iniziale in Brasile di 100 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’azienda farmaceutica AstraZeneca e dall’università di Oxford. Il complesso sarà vincolato alla fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) il più grande centro di ricerca medico del Latinoamerica.