Lala Pasquinelli: “el problema no sos vos, es el sistema”

Para conocer en qué consiste la campaña de #Hermana soltá el reloj, durante el programa Muchas Gracias, Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga dialogaron con su creadora, la periodista Lala Pasquinelli. “La campaña Hermana soltá el reloj tiene que ver con la presión que se ejerce sobre las mujeres para cumplir antes de los 35 años con una serie de requisitos para ser consideradas una buena mujer”.

DESCARGAR

En este sentido comparó la consideración de una misma situación para varones y mujeres según nuestra sociedad. “Un varón de cuarenta años soltero y sin hijos no se ve de la misma manera que a una mujer”, expresó Lala.

“Esto genera mucho dolor y mucha exigencia que pone en riesgo la salud física y mental de la mujer porque no es una dimensión humana poder alcanzar todos esos objetivos” manifestó la periodista. “Esto está tan normalizado que nosotras mismas creemos que tenemos algo malo”.

Lala afirmó que “por eso funciona tan bien este sistema, porque se van imponiendo de formas sutiles…Leer las historias de otras mujeres es de alguna manera no sé si soluciona algo, pero trae alivio”.

Respecto del “arrepentimiento'' de haber sido madre, hay muchas mujeres que sienten que podrían haber otras cosas. En el caso de los varones, directamente se van y ni siquiera pasan dinero para los alimentos. Pero sobre las mujeres hay un peso mayor, porque aman a sus hijes…Lo que pone esto sobre la mesa son las condiciones en que se da la maternidad”.

“Es una responsabilidad social en general cambiar esto y cargarlo nuevamente sobre las mujeres es un montón. Los varones deberían hablar más con sus congéneres para poder cambiar esto”, manifestó Pasquinelli.

“La campaña no puede medirse cuantitativamente”, aclaró la periodista, quien reveló que muchas mujeres han expresado que “han podido hablar este tema con sus parejas, han llevado este tema a terapia…Sobre todo traer el alivio que no te está pasando solo a vos. Saber que el problema no sos vos, es el sistema”.

Respecto de la duración de la campaña, Lala expresó que “le queda algunos meses más porque quedan muchos temas aún para debatir”.

__________

Muchas Gracias, Lunes a viernes de 8 a 12h

Conducción: Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza.

Aporte Periodístico: Carolina Quiroga.

Móviles: Javier Costarelli.

Locución: Eduardo Piquemal, Natalia Pautasso

Columnas y participaciones especializadas: Mónica Borré, Ana María Vega, Esteban Rodríguez, Germán Ejarque, Juan Manuel Gispert, Marcos Pérez Linares, Raúl Mercau.

Operación Técnica: Daniel Astudillo, Carlos Martín, Gustavo Torres.

Producción: Natalia Tisera, Mariana Ferreira, Ana María Vega, Gretel Videla

Redes sociales: Belén Ferrando.