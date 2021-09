Lago Puelo: Zurita asegura que “la información está disponible”

La titular del Concejo Deliberante de Lago Puelo, Norma Zurita, dijo que no acompañó el Pedido de Informes aprobado por el resto de los ediles porque “la información es pública y está a disposición, incluso en el Boletín Oficial”. Zurita, señaló que los concejales tienen acceso a la información requerida, por ejemplo, a los módulos habitacionales de emergencia. Sin embargo, en la jornada de ayer, ingresó al Deliberante una solicitud de prórroga de parte de la subsecretaría de Producción, justamente para “presentar la información solicitada respecto de la construcción de las 250 viviendas de emergencia, el próximo jueves 30 de septiembre”.

Asimismo, la edil indicó no tener el número exacto de las viviendas afectadas. Señaló que “hubo ayuda de personas ajenas al Municipio que asistieron a las familias damnificadas con las construcciones” y por otra parte, dijo que las personas asistidas con alquileres son “alrededor de 200”.

No obstante, al ser consultada acerca de los montos ingresados desde Nación para la asistencia, dijo no saber o no conocer los números, pese a indicar que los concejales sí tienen esa información “ya que se encuentra a disposición y publicada en el Boletín Oficial”.