Lago Escondido: “Nos ponían audios pornos y decían ‘son para el curita’”

El sacerdote Francisco "Paco" Olveira, contó lo que vivió en la Séptima Marcha por la Soberanía en Lago Escondido donde los manifestantes fueron agredidos por peones que trabajan para el empresario británico Joe Lewis, dueño de tierras en la zona cordillerana de Río Negro.

-Además de las agresiones físicas nos ponían música fuerte toda la noche para que no pudiéramos descansar y hasta audios pornos diciendo “son para el curita” –manifestó el integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

Amplió su relato mencionando que “todavía sigo un poco cansado porque es ir por un camino de montañas (hasta el Lago Escondido que quedó dentro de la propiedad de Lewis y es de acceso público) que no puede hacer cualquier persona. A cada paso te encontrás con carteles que dicen ‘propiedad privada’ y te llenan el camino de piedras para que no puedas pasar”.

Sobre la actitud de los empleados de Lewis dijo que “a algunos los contratan esos días para ser la fuerza de choque. Hablé con el que nos filmaba, que se llama Marcos, y le pedí que dejara de violar mi intimidad. Le digo ‘Marcos vos trabajarías para la dictadura’... me miró como una cara. Después me contestó: ‘Le tengo que dar de comer a mi familia’. Y al final le dije: ‘Flaco, la verdad que no sé cómo vas a mirar a tu hijo a la cara’. Qué le va a decir cuando el hijo le pregunte ‘papá por qué hiciste esto’… no le va a poder responder”.

“Paco” también dijo que ”hay una complicidad del gobierno de Río Negro” y fue crítico con la administración nacional: “Cristina Kirchner promulgó una ley por la que los extranjeros no podían comprar más de una cierta cantidad de tierras. Luego vino (Mauricio) Macri y con un decreto derogó esa ley, que es lo que hace la derecha liberal. Bueno, este Gobierno lleva más de 3 años y no hizo otro decreto para anular el decreto de Macri, siendo que es un Gobierno que se dice nacional y popular”.

Escuchá la nota completa:

