“Lady U.”, una historia donde realidad y fantasía se confunden

De visita en los estudios de Radio Nacional, la escritora conversó con Adrián Noriega, en Nunca es tarde sobre su reciente “novela de ficción” que se presentará este sábado en Casa Bevant, en el barrio porteño de Recoleta.

“Lady U. es una diva ficticia”, que trata sobre el poder efímero de la imagen, la fragilidad del éxito y el lado oscuro del espectáculo.

Cintia Lepere, que trabajó más de una década en televisión, destacó “el ejercicio de seguir escribiendo” y también el "ritual de la lectura".

Lady U. es una diva en decadencia que intenta sobreponerse al paso del tiempo, mientras tiene sexo con galanes de telenovela siempre más jóvenes y menos conocidos que ella.

En paralelo, Lupe Rauf, una joven reportera, inicia su ascenso al estrellato, pero alcanzar la fama tiene un precio: acoso, manipulación y pérdida de identidad.

Lepere nació el 29 de enero de 1982 en la ciudad bonaerense de Necochea y ha sido galardonada con una Mención de Honor en el certamen «El niño, el joven y los Derechos Humanos».

Ha sido incluida en tres antologías literarias dirigidas por el escritor Diego Paszkowski y ha participado en calidad de escritora invitada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (abril, 2015), donde leyó uno de sus cuentos: «23473».

En 2016 publicó su primera novela «El Perro Fiel» (Ediciones oblicuas, Barcelona).