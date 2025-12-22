Laboratorio Farmacéutico Conjunto: "Estamos tratando de volver a la producción de medicamentos”

"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el Capitán de Navío Claudio Brillaud Mc Queen, jefe del Laboratorio Farmacéutico Conjunto, que depende de la Dirección de Sanidad Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Junto a él, dialogamos con la Soldado Voluntario Carolina Herrera y la Soldado Voluntario Candela Capra, integrantes del Laboratorio.

“El Laboratorio Farmacéutico Conjunto nace en los años 2010 con la fusión de los tres Laboratorios que tenían las Fuerzas Armadas”, explicó Brillaud Mc Queen.

“Tiene muchos proyectos encaminados, el de análisis de agua es uno de los primeros que pudimos concretar y la idea era darle impulso”.

“Vengo de familiar militar, llevo 29 años de carrera”, dijo y además nos contó que “soy un apasionado de las motos”.

“Estamos tratando de volver a la producción de medicamentos”, anticipó entre otros proyectos a implementar.

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.