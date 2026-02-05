La yerba mate alcanzó un récord histórico de exportaciones en 2025

Las exportaciones de yerba mate alcanzaron en 2025 el volumen más alto del que se tenga registro, consolidando al producto como uno de los alimentos argentinos con mayor proyección internacional. Según datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate, los envíos al exterior totalizaron casi 58 millones de kilos, lo que significó un crecimiento del 32 por ciento respecto de 2024 y marcó un nuevo récord histórico para el sector.

Melody Amal Khalil, referente del sistema de certificación halal y directora de The Halal Catering Argentina, dialogó en comunicación con Ramos generales y destacó que este crecimiento está fuertemente impulsado por la demanda de países de Medio Oriente, donde la yerba mate forma parte de tradiciones culturales muy arraigadas. En ese sentido, explicó que Siria se mantiene como el principal destino de exportación, aunque también se observa un aumento sostenido del consumo en otros mercados de la región.

Desde el sector exportador señalan que la certificación halal se volvió un factor clave para acceder y consolidarse en estos mercados, ya que garantiza el cumplimiento de requisitos culturales y religiosos exigidos por los países importadores. En paralelo, el crecimiento de las exportaciones también refleja un proceso de diversificación de destinos y una mayor valorización de la yerba mate como producto natural y saludable.

El récord alcanzado en 2025 abre nuevas expectativas para el complejo yerbatero argentino, tanto en términos de volumen como de agregado de valor, y plantea el desafío de sostener la calidad y la competitividad en un contexto de mayor demanda internacional.