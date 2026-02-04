La yerba mate alcanzó en 2025 un récord histórico de exportaciones 

Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las ventas al exterior totalizaron 57.980.912 kilogramos, lo que representó un crecimiento del 32% en comparación con el año 2024.

El desempeño exportador fue sostenido a lo largo del año, con registros destacados en el segundo semestre.

Solo en diciembre se exportaron 4.387.107 kilogramos, mientras que septiembre, octubre y julio se ubicaron entre los meses con mayores despachos, con volúmenes que superaron los 6,5 millones de kilos en cada caso.

En todos los meses relevados, las exportaciones se ubicaron por encima de los niveles observados en años anteriores.

El resultado de 2025 profundizó una tendencia de crecimiento que venía consolidándose en ejercicios previos.

En 2024, las exportaciones habían alcanzado 43.807.389 kilogramos, mientras que en 2023 totalizaron 39.700.553.

El salto registrado durante el último año implicó un incremento superior a los 14 millones de kilos respecto del período anterior.

Además del fuerte desempeño en el frente externo, el mercado interno mostró señales de recuperación.

Las salidas de yerba mate elaborada al mercado local sumaron 266.788.512 kilogramos entre enero y diciembre de 2025. En diciembre, los despachos desde el molino alcanzaron 19.894.807 kilogramos.

El organismo explicó que el movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento del consumo en góndola, ya que incluye tanto los envíos a centros de distribución como las compras de mayoristas y supermercados.

En cuanto a los formatos de consumo, los envases de medio kilo continuaron liderando las preferencias del mercado interno y representaron más del 55% de las salidas de molino en diciembre.

Los paquetes de un kilo concentraron cerca del 40%, y en conjunto ambos formatos explicaron más del 94% del total destinado al consumo local.

Con casi 58 millones de kilos vendidos al exterior, la yerba mate argentina alcanzó el mayor nivel de exportación de su historia, respaldada por un flujo sostenido de despachos a lo largo de todo el año.