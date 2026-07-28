La voz del himno Argentino en el mundial

Antes de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la emoción comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de María Becerra, una de las artistas más destacadas de la música popular del país.

Ese fue uno de los ejes de la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, que recorrió la trayectoria de la cantante desde sus comienzos en las redes sociales hasta su consolidación como una figura de proyección internacional.

El programa repasó sus principales éxitos, sus colaboraciones con artistas de todo el mundo y el impacto que ha tenido en las nuevas generaciones.

Además, se destacó el significado de haber representado a la Argentina en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta, llevando su voz a millones de espectadores durante la ceremonia previa a la final del Mundial.

Un recorrido por la carrera de una artista que, con talento y perseverancia, se convirtió en una de las máximas referentes de la música argentina contemporánea.