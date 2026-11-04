"La visita del papa León XIV trae mucha alegría, renovación y entusiasmo en las comunidades"

El obispo de la diócesis de Chascomús, Juan Ignacio Liébana, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y compartió los detalles de la preparación espiritual y logística de las comunidades del interior bonaerense ante la llegada del papa León XIV al país. El prelado destacó el clima de profunda emoción entre los fieles al recordar que "la última visita del papa fue hace 39 años, así que esto trae mucha alegría, mucha renovación y mucho entusiasmo en las comunidades".

La diócesis abarca a más de 415.000 habitantes repartidos en numerosos distritos que se extienden desde la costa de San Clemente y Santa Teresita hasta Brandsen, pasando por Dolores, Maipú, General Guido, Lezama y Castelli.

Respecto a la participación de los sectores más necesitados, el obispo anunció que "tenemos 70 lugares reservados para la gente más vulnerable" en la misa central de Luján, enfocada en el mundo de la caridad.

Entre las delegaciones confirmadas figura un colectivo coordinado por Cáritas Santa Teresita integrado por personas en situación de calle que asisten a centros barriales, junto a vecinos del barrio San Cayetano de Chascomús, quienes ocuparán la primera fila de la celebración.

Asimismo, las parroquias organizaron rifas y bonos contribución para financiar el traslado de contingentes de jóvenes que participarán de la vigilia de oración en el Monumento a los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, el monseñor detalló que integrará la comitiva oficial de obispos que viajará a Córdoba en un avión del Ejército, además de participar en los encuentros previstos en la UCA con el mundo del trabajo, el Cottolengo Don Orione y el Palacio Libertad.