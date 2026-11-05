La visita de León XIV “será un momento soñado para la Obra Don Orione y la Iglesia argentina”

De cara a la histórica visita pastoral, Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con el sacerdote de la Obra Don Orione y consejero provincial de los Pequeños Cottolengos en Argentina, Uruguay y Paraguay sobre la presencia de León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, el próximo 9 de noviembre de 2026.

“Nuestros niveles de adrenalina están en niveles desconocidos”, reconoció el padre Aníbal Quevedo.

“Con alegría y ansiedad estamos esperando esto que será para la Obra Don Orione y la Iglesia Argentina un momento soñado”.

Respecto a la tarea que realizan los Pequeños Cottolengos explicó que “se busca ofrecer calidad de vida y ayuda, se busca que la persona sea feliz y salir del paradigma de que la discapacidad es algo que se sufre o se padece”.

En Claypole, la atención está dirigida a “410 personas con discapacidades múltiples, físicas, mentales, riesgo social”, les ofrece un servicio de hogar permannte con centro educativo terapeútico”.

Respecto a las tareas que realiza la Obra Don Orione enumeró la “atención a parroquias, a colegios confesionales y a personas con discapacidad”.

La visita del papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole será un encuentro cerrado dentro del predio de la institución, que incluirá un recorrido por las instalaciones, el saludo a los residentes y trabajadores, y la visita a la iglesia que resguarda la reliquia del corazón de San Luis Orione.

“Espero un mensaje alentador para dar lo mejor de nosotros y un mensaje que nos interpele a todos sobre qué posibilidades tenemos para ayudar y aportar a la discapacidad”, remarcó el padre Aníbal Quevedo.