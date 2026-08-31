La violencia en el fúbtol y las narcobarras

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, en Ecos Criminales abordaron la reciente detención de Pablo Alejandro Bebote Álvarez, ex líder de la hinchada de Independiente, tras una serie de allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta.

Está acusado de ser parte de una banda narco de alcance internacional dedicada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.

Además, se focalizaron en la connivencia policial, judicial y política detrás de estos casos y, para ello, conversaron con Juan Manuel Lugones, autor del libro Narcobarras al Mundial y ex titular de la Agencia de Prevención de la violencia deportiva de la provincia de Buenos Aires.

En la charla, profundizaron sobre la relación que existe entre la violencia en el fútbol y el aumento de la criminalidad dentro y fuera de las canchas.