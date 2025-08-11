La vigencia de los Titanes en el Ring

Titanes en el Ring nació el 3 de marzo de 1962, de la mano de su creador, Martin Karadagian. Hoy años después, Paulina Karadagian, su hija, mantiene la vigencia de este clásico argentino.

Con personajes icónicos, peleas inolvidables y un marketing innovador, el ciclo liderado por el inolvidable Martín Karadagian se convirtió en un fenómeno cultural a lo largo de seis décadas.

Martina Karadagian, en diálogo con Deja Vu, reconoció la fama mundial de su padre y el legado que dejó en la televisión argentina: "Todo el mundo se da vuelta cada vez que escuchan el apellido Karadagian".

En la memoria colectiva de la Argentina, pocas cosas calaron tan hondo como Titanes en el Ring. No era solo un espectáculo de lucha libre, era una fábula de héroes y villanos, un teatro de mitos que, a más de seis décadas de su debut televisivo, sigue generando preguntas, desentrañando misterios y alimentando la nostalgia. Desde chocolatines hasta discos de vinilo, su impronta trascendió la pantalla y marcó la infancia de generaciones enteras.

Pero la historia de este fenómeno televisivo comenzó mucho antes de su irrupción en Canal 9. Su creador, el inigualable Martina Karadagian, ya cargaba sobre sus espaldas años de entrenamiento, trabajo duro y un instinto comercial infalible.