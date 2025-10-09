La vicegobernadora de Mendoza adelantó que en su provincia hay "buenos números para el oficialismo”

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, dio detalles de la visita del presidente Javier Milei a la provincia, y señaló que de cara a las elecciones legislativas de octubre el frente entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza “tiene buenos números” y se mostró confiada en que les va “a ir muy bien”.

“Acá desde hace diez años gobierna Cambia Mendoza, y en esta caso vamos en alianza con LLA”, precisó en declaraciones al programa Viva la Pepa.

Sobre la visita de Milei, sostuvo que “primero visitó San Rafael, donde compartió el almuerzo de las fuerzas vivas y luego participó de una recorrida por la capital de Mendoza”.

Consultada sobre cómo se desarrollaron ambas actividades, comentó: “Creo que en otros lugares pesa más la coyuntura oficialista del lugar, en los lugares donde (LLA) no va junto con el oficialismo le arman escraches o cosas que no corresponden”.