"La versión argentina de 'La Llamada' es muy divertida y era un desafío artístico mío"

El cantante y compositor César “Banana” Pueyrredón visitó el estudio de Radio Nacional y compartió algunas canciones con los oyentes. Además, se refirió a su primer papel teatral, al referirse al éxito arrollador en España de "La Llamada", que desembarcó en la Avenida Corrientes y se instaló como una de las apuestas más llamativas de la cartelera porteña. El Teatro Astros es el escenario local de esta comedia musical que combina humor, fe y transformación personal. "La versión argentina es muy divertida, se adaptaron todos los guiños", expresó, y agregó que hacer esta obra "era un desafío artístico mío".

Con autoría de Javier Ambrossi y Javier Calvo —conocidos como “Los Javis” y responsables de series como Paquita Salas y La Veneno— La Llamada explora temas universales: la fe, el deseo, las elecciones y los cambios que acompañan el crecimiento. El montaje argentino reúne un elenco diverso encabezado por Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Leticia Siciliani y Mariano Saborido, quienes aportan frescura y profundidad a esta adaptación local.

César “Banana” Pueyrredón interpreta el papel de Dios, una variable sorpresa en el casting que aporta un giro emocional al relato y sirve de puente simbólico entre la comedia irreverente y las instancias más íntimas del guion. Su voz, presencia escénica y personalidad resonante ingresan en el universo del musical con un toque entrañable.

"El Dios que hago yo empatiza con la adolescencia a través de canciones. Dios es la creatividad", dijo en Ramos generales.

La puesta acontece bajo la dirección artística de Juanse Rausch, con dirección musical de Gaspar Scabuzzo, coreografías de Martu Loyato y diseño escénico e iluminación de alto nivel. La estructura de la obra conserva su carácter de musical de cámara: acción concentrada en pocos personajes y espacios acotados, pero ampliada por recursos dramatúrgicos modernos y emociones que atraviesan generaciones.

Las funciones se realizan todos los martes a las 20:00 horas en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746), con localidades disponibles mediante boletería y plataformas digitales (Entrada Uno). La llegada de "La Llamada" a Buenos Aires no solo ampliará la oferta teatral porteña, sino que alimentará debates sobre identidad, espiritualidad, música y cultura pop.