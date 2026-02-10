La venta de maquinaria agrícola tuvo un crecimiento interanual del 4,9%

El mercado de maquinaria agrícola registró en enero un crecimiento interanual del 4,9%, según el informe mensual de patentamientos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, que consignó que en el primer mes del año se patentaron 494 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras.

Esta cifra representa un incremento del 8,3% respecto de diciembre de 2025.

El rubro que más creció fue cosechadoras, que se posicionaron como el segmento de mayor dinamismo al inicio del año.

En enero se patentaron 60 cosechadoras, con un salto de 27,7% mensual y un crecimiento interanual del 57,9%, el más alto entre todos los segmentos analizados.

En cuanto a la participación por marcas, John Deere retomó el liderazgo con el 51,7% del mercado, seguido por Case IH (23,3%) y New Holland (15%), ampliando la diferencia frente al grupo CNH a nivel individual.

El segmento de tractores mostró una evolución más moderada y en enero registró 395 unidades patentadas, lo que implicó una suba mensual del 4,8% y un avance interanual del 2,3%.

John Deere lideró el rubro con el 35,7% del market share, seguido por Case IH (16,7%) y New Holland (14,9%). En el análisis por grupos, John Deere alcanzó el 35,7%, CNH el 30,6% y AGCO el 13,1%.

Las pulverizadoras registraron 39 unidades patentadas, con una suba mensual del 21,9%, aunque con una caída interanual del 17%, lo que las convierte en el único rubro con retroceso frente a enero de 2025 .

Este segmento mostró importantes cambios en el liderazgo: Caimán encabezó el ranking con el 20,5%, seguido por Metalfor (17,9%) y Jacto (12,8%), en un mercado donde se destaca una fuerte competencia y menor volumen de operaciones.

El informe subraya que el sector ingresa ahora en una etapa clave, con la llegada de la cosecha gruesa y la cercanía de Expoagro, eventos que podrían definir buena parte del desempeño anual.