La venta de autos eléctricos subió casi un 500% en el último año

El mercado de autos 100% eléctricos registró en Argentina un crecimiento histórico y comenzó a consolidarse como una tendencia dentro del sector automotor.

Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, los patentamientos se multiplicaron casi por cinco, impulsados principalmente por el cupo habilitado por el Gobierno que permite importar vehículos electrificados sin pagar el arancel del 35% del Mercosur.

De acuerdo con el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), en noviembre se patentaron 225 autos eléctricos, lo que representó una suba interanual del 492% y un aumento cercano al 10% en comparación con octubre.

La cifra confirma que el crecimiento no fue aislado y que, desde septiembre, el segmento mantiene una evolución sostenida.

El principal motor de esta expansión fue la llegada al país de los primeros modelos incluidos en el cupo oficial de 50.000 unidades, una medida pensada para fomentar la movilidad sustentable y ampliar la oferta de vehículos con precios más competitivos.

En noviembre se registraron 16 modelos eléctricos distintos y se vendieron vehículos de mayor valor que no están alcanzados por la exención y que tributan tanto el arancel de importación como el impuesto interno.

Al observar las ventas por volumen, la concentración es marcada. La marca BYD lideró ampliamente el mercado, con 168 unidades patentadas entre los modelos Dolphin Mini y Yuan Pro, lo que equivale a casi el 75% del total mensual.

Detrás se ubicaron Chevrolet, con 26 unidades del Spark EUV, y Baic, con cinco sedanes EU5 Plus.

En conjunto, estos modelos explicaron más del 88% de los autos eléctricos vendidos en noviembre, una muestra clara del impacto del cupo oficial en el desempeño del sector.

El resto de los patentamientos se repartió entre utilitarios eléctricos como el Renault Kangoo E-Tech y el Ford E-Transit, y modelos de segmentos medios y altos de marcas como Volvo, Mercedes-Benz, Great Wall y Tesla, que también lograron colocar unidades pese a los mayores costos.

A la vez, continuaron apareciendo vehículos eléctricos de producción nacional orientados al uso urbano, con registros de marcas como Coradir, Sero y Volt Motors.

La tendencia comenzó a hacerse visible en septiembre, con el desembarco de los primeros Chevrolet Spark EUV, mes en el que se patentaron 159 autos eléctricos.

En octubre la cifra ascendió a 205 unidades y en noviembre volvió a crecer, consolidando una curva ascendente que podría profundizar hacia fin de año.

Las proyecciones para diciembre y enero son positivas. En los últimos días ingresó un nuevo lote de vehículos incluidos en el cupo de importación, que se completará antes del 31 de enero de 2026, fecha límite establecida para nacionalizar las unidades beneficiadas.

Con más oferta disponible y precios relativamente más accesibles, la movilidad eléctrica comienza a ganar un lugar cada vez más visible en el mercado automotor argentino.