“El pedido de este procedimiento comenzó a verse con mucha frecuencia en los últimos años y cada vez más hombres se deciden a hacerlo, es un procedimiento muy seguro y obedece a diferentes circunstancias propias en cada persona. Hasta hace no mucho tiempo había miedo o falta de información pero con la comunicación se revirtió esa situación. Ese procedimiento, que es un derecho de los ciudadanos, es muy difícil de revertirlo y eso hay que decirlo, se lo puede intentar pero es muy difícil, pero esa persona puede producir un embarazo a través de otros métodos, no queda estéril. En cuanto a si la intervención es dolorosa o no, puede molestar porque se realiza en un lugar sensible, pero en general la actividad diaria se retoma en 24 horas, y hasta se puede hacer en un consultorio con anestesia local. Es fundamental que intervenga un profesional en urología y deben pedirse los certificados correspondientes”, indicó el especialista en urología.

DESCARGAR

LRA 26 Radio Nacional Resistencia – 620AM-96.7FM

Aire de mañana | lunes a viernes de 07 a 09 |

Conducción: Silvia Villavicencio

Producción periodística: Paola Escalante

Operación Técnica: Ramón Moré