"La Vargas", un espectáculo teatral musical que trae de vuelta a Chavela

Karina Levine como Chavela y Mona De Marco encarnando a una periodista, a Frida Kahlo y a la cantante mexicana Lola Beltrán, y bajo la dirección de Leo Rizzi, se presentan los sábados con "La Vargas, un musical sobre Chavela" en el teatro Beckett. Ambas protagonistas de la obra junto a la guitarrista Malena Monzón visitaron el estudio de Nacional AM 870, hablaron con el equipo de Ramos Generales y cantaron en vivo.

"Estrenamos este musical en enero de este año y tuvimos mucho público, tuvimos nominaciones al Estrella de Mar, también tenemos nominaciones al premio Hugo federal. Nos invitaron a hacer funciones en la ciudad de Buenos Aires. Nos acompañó la embajada de méxico en nuestro país, que difundió el espectáculo y queremos cerrar octubre en el teatro Beckett", contó.

"Estudié el personaje de Chavela para otro espectáculo en el que me invitaron a cantar algunas de sus canciones y me enganché con su obra. La comprendí mejor y entendí su intensidad y su vida. Yo había trabajado con el director en Mar del Plata, le dije que quería hacer algo sobre este personaje y encaramos el proyecto", agregó Levine.

"Chavela vive cada canción y escucharla cantar es apasionante", reflexionó Levine.