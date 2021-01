“La vacuna no provocó efectos que haya que lamentar y hay que difundirlo”

En diálogo con el programa Cada Tarde, la presidente de la Sociedad de Cirujanos Pediátricos de Tucumán Rosana bourdette se refirió a la campaña de vacunación contra la Covid 19 y destacó: “para nosotros es muy importante que haya empezado la inmunización en nuestro país y por un sector de riesgo que nos preocupaba mucho que es el de salud, es muy importante que el personal de salud se encuentre inmunizado para poder afrontar a este virus que ha asolado a todo el mundo”. “Nosotros sí o sí estamos enfrentando al virus todos los días, no podemos parar de trabajar porque somos personal de salud”, enfatizó la médica.

“Yo he recibido tanto la primera como la segunda dosis con efectos comunes, ningún efecto raro, por suerte en Tucumán no tenemos nada que lamentar y queremos difundirlo porque la gente al desconocer tiene mucho miedo. No olvidemos que la vacuna no evita que uno lo pueda contraer al virus, nos ayuda con la inmunización para poder pelearle con mejor inmunidad, con la vacuna vamos a disminuir la gravedad en cuanto a internaciones pero no la transmisibilidad del virus, hay que seguir con los cuidados”, aclaró Bourdette.