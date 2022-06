La UTEP se moviliza para que "no se especule con la necesidad y el hambre"

Militantes y dirigentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) se concentraban en las inmediaciones del Obelisco para marchar luego a la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), en una protesta bajo el lema "Con la comida no se jode", contra el alza de precios en los alimentos y contra la inflación, informaron voceros de la organización.

Informe: Hernán Mundo

"Bajen los precios, con la comida no se jode", es el eje de la protesta que desde las las 10.45 se concentra en las inmediaciones del Obelisco para luego marchar a la sede de la Copal, ubicada en 25 de Mayo 516, en el microcentro porteño.

"Vamos a la Copal y a las sedes de 20 empresas alimenticias formadoras de precios del país, para exigir que no se hagan los vivos y vendan a precios justos. Estamos en una situación donde tenemos que poner límites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen", anunció ayer la UTT a través de un comunicado de prensa.

Están acompañando la manifestación de la UTEP: la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Evita y el Movimiento Territorial Liberación (MTL), entre otras organizaciones.

Entre los argumentos de la protesta, los organizadores consideraron que "en la pandemia (de coronavirus) toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la economía, mientras del otro lado están los que ganaron fortunas", como "las corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas, las que concentran el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional".

"A estos últimos solamente se les está exigiendo que no especulen con los precios mientras los y las de abajo luchan para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estratégicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la están pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula", puntualizó.