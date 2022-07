La UTEP reclamó por la creación de una empresa nacional de alimentos

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizó una feria frente al Congreso de la Nación para pedir la sanción de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo y la creación de una empresa nacional de alimentos.

En ese sentido, el secretario gremial de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato, consideró necesaria la aprobación de estas iniciativas debido a que "aliviarían la situación que atraviesa el pueblo argentino".

"Si no se transforma la matriz productiva, seguiremos siendo meros administradores de la pobreza", sostuvo y señaló la crisis de representatividad de la clase dirigente.

En tanto, señaló que "cada crisis que vivimos, los pobres fueron más pobres y los ricos más ricos. Por eso, no cuenten con los movimientos sociales para la desestabilización".

"En Argentina hay mucho trabajo, lo que no hay son derechos; si no tomamos decisiones estratégicas, vamos a seguir emparchando, y eso la Argentina no lo tolera más", afirmó.

Asimismo, explicó que "el Estado tiene que intervenir regulando el mercado, generando productos de buena calidad, utilizando el trabajo argentino", con el objetivo de "generar precios testigos para frenar los condicionamientos económicos".

En tanto, señaló que dicha empresa nacional de alimentos deberá estar conformada por capital público, privado y popular, a través de las cooperativas.