La UTEP busca financiamiento local para los comedores populares

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular convocó a las cámaras empresariales y otras instituciones de nuestra ciudad a colaborar en el financiamiento de los comedores populares locales ante la falta de envios de fondos desde el gobierno nacional. La invitación formal es para el miércoles 24 de abril aunque todavía no se ha confirmado lugar ni hora del encuentro.

Juan Farías referente de la UTEP visitó los estudios de Radio Nacional junto a Hernán Rufolo del Movimiento de Trabajadores Excluídos para confirmar que se ha elevado una convocatoria formal a cámaras empresariales locales para que colaboren con la labo que realizan.

Farías indicó que los comedores locales están en peligro y que luego de visitar los barrios populares sanmartinense pudieron observar que "la comida está faltando y el trabajo está faltando".

El lider social afirmó que en nuestra ciudad la comida está pero no llega a los comedores escolares y coomunitarios instó a la sociedad sanmartinense a ser solidaria porque "no puede ser que los pibes no coman y no puede ser que en los comedores escolares se clasifique a ver que niño tiene peor situación o que niño es más miserable para ver quien come ese día".

Además se preguntó "¿Cuál es el límite que tiene un ciudadano para protestar? y aseguró que el límite "llegó cuando le tocan la comida a los pibes".

Farias aseveró que en San Martín de los Andes no hay comida ni trabajo y convocó a toda la sociedad a "atender las cuestiones básicas" para seguir viviendo en paz "porque la gente con hambre no se va a quedar callada".

Por su parte Rufolo indicó que se estigmatiza a todo el personal del Estado y acusó al gobierno nacional de "generar bombas de humo para tratar de no ver la realidad y llevar a la opinión pública a repetir cosas que no son con un grado de odio altísimo que no lo hemos vivido antes".