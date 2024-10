"La urticaria puede durar años y hacer muy difícil la vida del paciente"

Lo aseguró el jefe de Alergias de Adultos y Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, Claudio Parisi, durante una entrevista con Nunca es tarde

La urticaria crónica, una enfermedad de la piel que se caracteriza por la presencia de ronchas acompañadas de picazón, "puede durar años y hacer muy difícil la vida del paciente".

"La urticaria puede ser un síntoma de una reacción alérgica. Cuando uno ve ronchas, piensa que lo más probable es que sea un urticaria, pero cuando estas ronchas duran más de un mes y medio, o años, se llama 'urticaria crónica', que no es una alergia, sino un proceso autoinmunológico", aseguró el médico especialista en diálogo con Adrián Noriega.

La enfermedad se trata de manera similar a las alergias porque "la sustancia que produce las ronchas o la hinchazón es la histamina" y para tratarla se toman antihistamínicos, agregó.

No obstante, "la mitad de los pacientes que toman antihistamínicos no responden a las dosis habituales, así que usamos muchas veces dosis más altas de las que usamos para una rinitis alérgica y, si no hay respuesta, usamos medicamentos nuevos, que ya se llaman biológicos", detalló Parisi.

Asimismo, precisó que "las alergias no se curan, pero se pueden tratar para que las personas tengan una calidad de vida buena y el síntoma sea más leve".

En cambio, la urticaria crónica, al ser una enfermedad autolimitada, "en algún momento se va".

En cuanto a las causas de las alergias, precisó que "tienen un componente genético y medioambiental" y "las dos cosas unidas tienen períodos de más síntomas y períodos en los cuales los síntomas desaparecen".

"Lo que sucede más frecuentemente es que los síntomas se mantienen. Empiezan desde la edad de pequeños desde la infancia y luego se mantiene en la adolescencia y en la edad adulta", añadió el médico.

El nombre "urticaria" proviene de "ortiga", que es una planta que al contacto produce ronchas, explicó.

"También puede haber alergias a otros elementos que, al ponerse directamente en contacto con la piel, generan ronchas, como los elementos químicos, y existen dermatitis de contacto por vegetales que van a ser más frecuentes en esta época", remarcó.

Sobre las causas de las alergias, advirtió que, si bien el estrés "no es la causa de base de la de la enfermedad de la alergia, sí es la gota que rebasa el vaso y las personas con alergia empeoran sus síntomas cuando están en situaciones de estrés y son más susceptibles a tener síntomas más graves, si se encuentran estresadas".

Desde el Hospital Italiano, al igual que otros centros especializados en urticaria, promueven el uso de la app gratuita "Cruse control" que sirve para el control de los síntomas de los pacientes y para lograr una mejor evolución de la enfermedad.