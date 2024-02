La UOCRA reclama los pagos atrasados a empleados de la construcción

El secretario general de UOCRA comentó en Radio Nacional Resistencia la situación que están atravesando en la empresa de construcciones Palacios con el pago de salarios. Esto dijo:" Nosotros veníamos ya interviniendo porque teníamos ya ese reclamo, y ya lo veníamos teniendo también la quincena pasada. Tuvimos un problema y, bueno, se solucionó. Por ahí el ir a enfrentarse, con las empresas, eso no tiene sentido para el trabajador, porque el trabajador lo único que tiene que hacer es ir a trabajar y cobrar su quincena. Para hacer el reclamo estamos nosotros y lo hacemos como se debe hacer. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Lo que pasó es que esta empresa adeudaba la primera quincena de febrero. Sabemos por comentarios, los muchachos, porque nosotros estábamos trabajando en eso, estábamos por ir a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo mientras que estábamos hablando con la empresa, para ver por el tema del pago y cuál es la situación y no habían informado que cerca del mediodía iban a empezar a pagar. Informaron que tuvieron un problema de pago también de la gente para cual ellos trabajan, que es un gran problema que lo estamos teniendo con toda la provincia y bueno es lamentable todo porque, a ver, no queremos ese tipo de enfrentamiento del trabajador con la empresa".

