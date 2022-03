La Universidad debe involucrarse en la sociedad desde la sostenibilidad

DESCARGAR

Seguimos conociendo las propuestas de quienes se postulan para ser rector o rectora de la Universidad Nacional de Cuyo. Ether Sánchez es la actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas y expresó durante el programa Muchas Gracias que “lo que se plantea hoy, interpelados por la pandemia y la crisis económica es la formación de nuestros profesionales”. En este sentido aseguró que “debe estar acorde al futuro y lo que dicta el presente. En la facultad de Ciencias Económicas hace 4 años que venimos trabajando en la formación por competencias. Es decir, sacar el foco de los contenidos para avanzar sobre el cómo lo que hay que hacer es formar en cómo resolver problemas, lo cual no es sencillo”.

En este sentido, Sánchez expresó que “eso demanda una formación de nuestros docentes lo que iniciamos en el 2014 y que nos demandó un tiempo en nuestros docentes y un trabajo continuado, no solo apoyado en lo pedagógico, sino también en el uso de herramientas tecnológicas que hoy están disponibles y que deben manejar nuestros profesionales. Por ello cambiamos todos los programas de estudio”.

Según Sánchez, “para nosotros es importante brindar una formación integral porque estamos formando líderes”.

Siempre teniendo una visión global de universidad, Sanchez explicó que “en diciembre, el Consejo Superior aprobó una nueva carrera de administración en organizaciones de impacto, que se dirija, no sólo a empresas privadas para tener en cuenta los impactos de estas organizaciones, no sólo lo económico, sino lo social y ambiental. El concepto de sostenibilidad en todos los aspectos”.

Por otra parte, Sanchez valoró la importancia de lograr un trabajo conjunto entre las distintas facultades. Por otra parte, planteó la importancia de que las investigaciones de la universidad permitan solucionar problemas concretos de la sociedad.

Por otra parte, la profesora Sánchez explicó que “la facultad de ciencias económicas es de las más territorializadas” y relató el trabajo que se hace en distintos departamentos.

Finalmente, la precandidata a rectora detalló distintas iniciativas que desde la facultad de Ciencias Económicas se están desarrollando en vinculación con la comunidad provincial.

