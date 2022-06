La Universidad de Cuyo es la única en el país que no ha pagado el aguinaldo

DESCARGAR

Este reclamo local se suma a los que se dan a nivel nacional y que han motivado un paro por 48 horas. Según relató Yamil Nazrala, secretaria adjunta de FADIUNC, durante Un Programa de Noticias, “el paro se convoca desde Conadu Histórica donde se rechaza la única propuesta salarial que llevó el ministerio de educación de la Nación. En marzo ya se había rechazado esta propuesta del 41%, sólo adelantando los pagos, lo cual nos sigue dejando por debajo de la inflación”.

“En cuanto a los colegios de la Universidad tenemos un acatamiento de más del 80%, pero aún no tenemos datos de las facultades” precisó.

Otro dato interesante aportado por la docente es que “el hospital universitario también está teniendo alto acatamiento dada la precarización que tienen porque todas las personas tienen cargos docentes, no se les paga como profesionales ni se les paga riesgo laboral. Y también sabemos que cuando se toman medidas de fuerza luego hay represalias”, afirmó Nazrala.

También estamos reclamando un refuerzo a las obras sociales porque se han visto desfinanciadas.

A su vez, Nazrala criticó los problemas edilicios de varias unidades económicas.

Finalmente, Nazrala explicó que actualmente la Universidad no ha pagado el FONID ni el aguinaldo como lo hacían anteriormente, aduciendo que la Nación no envía el dinero. "Pero en el gobierno de Macri, también se demoraban en enviar el dinero, y las autoridades locales pagaban lo mismo” explicó, dando a entender que desde que cambió el color político a nivel nacional la actitud respecto del personal en la Uncuyo ha sido distinta en cuanto al cumplimiento de las obligaciones salariales.