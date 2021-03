La UNCUYO otorgó el titulo de Doctora Honoris Causa a Rita Segato

En el programa Especial Nacional Mujeres, Natalia Bulacio dio detalles del reconocimiento que la antropóloga y escritora feminista recibió por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad de Filosofía y Letras, por su mérito académico-científico.

Bulacio repasó parte de la trayectoria excepcional y méritos académicos y científicos de Rita Segato, que le valió la máxima distinción otorgada en el Día Internacional de la Mujer, por el Consejo Superior de la UNCuyo.

Durante el acto homenaje Rita Segato se lamentó “No hemos conseguido frenar la violencia contra las mujeres ni que los números permaneciesen iguales. Hay grandes victorias por un lado y por el otro no hemos llegado a destino. Quizás porque cuando lleguemos a destino ahí toda la sociedad, la vida va a cambiar; ahí cambia la historia. Esa es mi propuesta más importante. Solo las luchas feministas son capaces de encaminar la historia en otra dirección, en la de otras formas de felicidad, otras metas de bienestar, otras formas de comprender la política”, dijo la escritora y académica.

Segato explicó que la violencia contra las mujeres no se trata de un problema de la intimidad. “No se trata de la libido, ni del deseo, el tema que tratamos las mujeres cuando salimos a las calles es un tema plenamente político y público, que busca el bien de la sociedad en general, que no se trata de una guerra de mujeres contra varones sino contra el patriarcado, que no es una cultura, es un orden político universal”, aclaró.